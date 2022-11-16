Бали, Индонезия, 16 ноября 2022, 13:04 — REGNUM Выводы об инциденте с падением ракеты в Польше следует делать только после расследования. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 16 ноября журналистам на полях саммита G20 на Бали.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Valsts kanceleja

Он назвал «хорошим и правильным» то, что участники саммита, представляющие страны НАТО, очень быстро обсудили инцидент. Все согласились с тем, что нужно изучить разрушения на польской территории, а также части ракет. После получения результатов расследования о них можно будет объявить публично.

«В такой серьёзной ситуации не может быть и речи о поспешных выводах прежде, чем факты будут тщательно изучены», — подчеркнул Шольц в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Welt.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО на Бали заявил, что предварительные данные опровергают версию о запуске Россией упавшей в Польше ракеты.

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