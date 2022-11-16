Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Выводы об инциденте с падением ракеты в Польше следует делать только после расследования. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 16 ноября журналистам на полях саммита G20 на Бали.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

Он назвал «хорошим и правильным» то, что участники саммита, представляющие страны НАТО, очень быстро обсудили инцидент. Все согласились с тем, что нужно изучить разрушения на польской территории, а также части ракет. После получения результатов расследования о них можно будет объявить публично.

«В такой серьёзной ситуации не может быть и речи о поспешных выводах прежде, чем факты будут тщательно изучены», — подчеркнул Шольц в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Welt.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО на Бали заявил, что предварительные данные опровергают версию о запуске Россией упавшей в Польше ракеты.

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