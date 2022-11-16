Москва, , 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает данными о ситуации на нефтепроводе «Дружба». Он заявил об этом 16 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Детальной информацией не располагаю, вести себя как поляки не хочу. Сказать нечего», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что остановка прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» может быть нужна Киеву для оказания давления на НАТО.