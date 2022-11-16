Москва, 16 ноября 2022, 12:58 — REGNUM Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ в Херсонской области. Об этом 16 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.
«В районе населённого пункта Мыловое Херсонской области уничтожена [киевская] самоходная артиллерийская установка «Акация», — сказал Конашенков.
Кроме того, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» уничтожена в районе населённого пункта Артёмовка Луганской Народной Республики.
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