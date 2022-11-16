Москва, 16 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ в Херсонской области. Об этом 16 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районе населённого пункта Мыловое Херсонской области уничтожена [киевская] самоходная артиллерийская установка «Акация», — сказал Конашенков.

Кроме того, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» уничтожена в районе населённого пункта Артёмовка Луганской Народной Республики.