Ново-Огарево, Московская область, 16 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 ноября проведёт совещание с членами правительства России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, глава государства по видеосвязи проведёт совещание с членами правительства России, темой станет совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан.

Основным докладчиком выступит глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.