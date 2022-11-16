Ереван, 16 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Армении в ходе заседания 16 ноября поддержали в окончательном чтении законопроект о создании института примирения по семейным делам. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Отмечается, что новый орган должен способствовать примирению в семьях, а также снижению загруженности судов. За принятие законопроекта проголосовали 69 депутатов, против — двое, воздержались — 26.

Нововведение предусматривает, что по ряду семейных дел до обращения в суд супругов будут в обязательном порядке пытаться примирить. При этом в документе есть и исключения, когда стороны могут напрямую обратиться в суд.

Напомним, в Армении, согласно статистическим данным за девять месяцев 2022 года, было заключено 12 305 браков (за тот же период 2021 года — 12 796). Разводов стало больше: 3379 за отчётный период текущего года и 3297 — в прошлом году.