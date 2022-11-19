Красногорск, , 08:04 — REGNUM Переработка вторсырья — задача экотехнопарков, возводимых благодаря нацпроекту «Экология». Огромные комплексы зданий, где будут принимать, сортировать, перерабатывать, обезвреживать сырьё, создавая новые товары из вторичных ресурсов. Два таких предприятия уже работают в Московской и Самарской областях, ещё восемь (в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях) откроют до 2024 года.

Переработка мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

Мусор вместо свалки едет на специальный завод. Его переработают и превратят в новые полезные вещи: одежду, мебель, футляры для шариковых ручек или новую тару.

Комплекс по переработке отходов «Восток» (Московская область) стал самым крупным предприятием отрасли. Здесь в автоматическом режиме сортируют и перерабатывают пластик, полимеры, корпусы бытовой техники. Сбор и сортировку отходов там ведут более чем по 40 компонентам, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Около 75% отходов КПО идет на переработку, 20% из них — на вторсырье. Еще 30% компостируется в техногрунт и 25% направляется на RDF-топливо.

В штатном режиме на территории КПО работают сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции RDF, очистные сооружения и системы по нейтрализации запаха.

С 7 по 10 ноября этого года лидерами выборки вторичного сырья на комплексах стали ПЭТ-микс, картон, стекло (белое, зеленое, коричневое), лом черных металлов и полипропилен (ПП5).

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что 11 комплексов по переработке отходов на территории Подмосковья возводили, учитывая действующие экологические нормы и правила.

«Весь входящий объем мусора обязательно проходит процедуру взвешивания и радиационного контроля. Уже сегодня объем отходов, направленных на обработку через КПО, превышает плановые показатели нацпроекта «Экология» в два раза, а в части утилизации отходов — на 32,5%. С 2019 года свыше 8 млн тонн отсортированных полезных фракций пошло на дальнейшую переработку и производство готовых изделий и материалов, а не на захоронение», — добавил министр.

Экотехнопарк «Зелёненький» (Самарская область) способен сортировать поступившие отходы на стекло, бумагу и картон, черный и цветной металл ПЭТ, полиэтилен. Он предоставляет собой полигон твёрдых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс со 100% сортировкой поступающих отходов в объёме 300 тыс. тонн в год.

Реализация данного проекта позволит обеспечить максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, повысить уровень использования вторичного сырья и уменьшить объёмы захоронения отходов, а также существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду за счёт применения современных технологических решений, обеспечивающих выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приоритетными направлениями формирования системы обращения ТКО в регионе является строительство объектов для обработки ТКО, а также объектов переработки ТКО во вторичное сырье. Работает восемь мусоросортировочных комплексов, пять из которых построены с начала реформы. Доля отходов, поступающих на эти объекты, превысила 44% в 2022 году. До 2024 года планируется дойти до 100% обработки отходов, в том числе за счет строительства еще трех мусоросортировочных комплексов общей мощностью 175 тыс. тонн.

«Первый этап сортировки — автоматический. Отходы загружаются на валковые сепараторы для отсеивания мелких фракций размером до 60 мм. После этого ТКО поступают на основную линию сортировки, где уже вручную наши специалисты отбирают утильные фракции», — пояснил начальник смены по сортировке ТКО на АО Экотехнопарк «Зелененький» Максим Егунков.

Вторая очередь будет мощнее первой в 7,5 раз.

«Вторая очередь экотехнопарка будет иметь высокую степень автоматизации. Мы установим барабанные и оптические сепараторы, металлоискатели, сохранится и ручной труд. В итоге уровень отбора вторичных материальных ресурсов достигнет порядка 15-20%, отбор органической фракции — 40-45%. А на захоронение будет идти не более 45% ТКО», — рассказала Екатерина Буторина, эколог- инженер АО Экотехнопарка «Зелененький».

Параллельно здесь ведется проектирование и нового полигона. Действующий, на территорию которого сейчас поступают непригодные для переработки отходы, скоро истратит свои ресурсы и будет закрыт на рекультивацию. Вместо него построят новый объект захоронения, который будет соответствовать высоким стандартам экологической безопасности.

«Отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами в итоге должна прийти к созданию именно таких объектов на территории Самарского региона. Здесь будет заложен полный цикл обработки, обезвреживания отходов, процессы биокомпостирования органического мусора и мощности по переработке. Создание экотехнопарка станет большим шагом на пути развития всей системы обращения с ТКО», — отметила руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

«В послании Федеральному собранию в январе 2020 года президент России задал вектор на переход страны к экономике замкнутого цикла. Такая экономика основана на рациональном подходе к использованию ресурсов, их воспроизводстве, переработке и вторичном использовании, а во главе угла стоит бережное отношение к окружающей среде и дарам природы.

Без трансформации моделей производства и потребления в таком ключе невозможно достичь углеродной нейтральности, а Россия ставит своей целью сделать это к 2060 году. 15 ноября, уже 25-й раз отмечается Всемирный день рециклинга или вторичной переработки. Это, безусловно, глобальный тренд. Многие страны мира разрабатывают специальные программы по продвижению принципов циклической экономики и «зеленого» развития. Россия — не исключение, но пока мы в самом начале пути.

Власти, бизнесу, промышленным структурам предстоит проделать огромную и трудоемкую работу: создать с нуля новую модель хозяйственной деятельности, основанной на принципах рециклинга и вторичной переработки. Принцип рециклинга должен стать частью мировоззрения каждого, тем убеждением и ценностным ориентиром, который определяет модель поведения экологически осознанного человека, который очень хорошо понимает, что от здоровья окружающей среды зависит его собственное здоровье, благополучие и процветание. Бережный и рациональный подход к природным ресурсам — единственный возможный путь», — отметила председатель Комиссии по экологии Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Как сообщало ИА REGNUM, важное направление нацпроекта «Экология» — это преобразование всей системы обращения с отходами в стране. До 2030 года в стране будет обеспечена 100% сортировка мусора, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза.

На переработку должно будет отправляться более трети твердых бытовых отходов (ТБО). По всей стране появятся специальные комплексы, где из ТБО будут производить ценное сырье, их мощность составит более 37,1 млн тонн ежегодно. Некоторые виды сырья можно перерабатывать до семи раз.