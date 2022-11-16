Вашингтон, 16 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Одна из мормонских церквей США намерена поддержать федеральный законопроект о защите однополых браков, сообщает New York Post.

California Cow Флаг ЛГБТ

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заявила 15 ноября, что поддержит предложенный федеральный закон о защите однополых браков, что стало последним проявлением поддержки этой меры со стороны консервативно настроенных групп.

«Мы считаем, что этот подход — путь вперед. Поскольку мы работаем вместе, чтобы сохранить принципы и практику свободы вероисповедания вместе с правами представителей ЛГБТ-сообщества, многое может быть сделано для исцеления отношений и улучшения взаимопонимания», — говорится в заявлении церкви, размещенном на ее веб-сайте.

Патрик Мейсон, профессор кафедры религиоведения в Университете штата Юта, сказал, что позиция церкви является как отступлением, так и продолжением ее прежней позиции — уважать законы, но работать над защитой свободы вероисповедания и гарантировать, что их не принуждают к поддержке однополых браков.

«Это часть общей теологии церкви, которая по существу поддерживает закон страны, признавая, что то, что они диктуют и навязывают своим членам с точки зрения их поведения, отличается от того, что значит быть частью плюралистического общества», — сказал он.

Религиозная организация выступает против однополых браков и сексуальной близости, но в последние годы она заняла более благоприятную позицию по отношению к ЛГБТ-сообществу. В 2016 году организация заявила, что однополые влечения не являются грехом, при этом утверждая, что грехом является то, что люди этому влечению следуют.