Москва, 16 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Удары из высокоточного оружия, которые 15 ноября наносились российскими военными по территории б. УССР, достигли назначенных целей. Об этом 16 ноября сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России Пуск ракет «Калибр» фрегатом ЧФ по объектам ВСУ

«Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Читайте также: Минобороны: жилые кварталы Киева были разрушены от ударов систем ПВО ВСУ

В Минобороны подчеркнули, что «высокоточные удары наносились по целям только на территории [б. УССР] и на удалении не ближе 35 километров» от границы с Польшей.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 15 ноября, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское ДНР были поражены шесть пунктов управления ВСУ. Кроме того, уничтожены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178-ми районах.