Москва, 16 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России наносили 15 ноября высокоточные удары только по целям на территории б. УССР, все ракеты поразили назначенные объекты, сообщили 16 ноября в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям только на территории б. УССР и на удалении не ближе 35 километров от границы б. УССР с Польшей.