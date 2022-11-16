Москва, 16 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Американская радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 уничтожена российскими военными в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 16 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районе населённого пункта Новоегоровка (ЛНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказал Конашенков.

Кроме того, склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе населённого пункта Орехов Запорожской области.

Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две артиллерийские системы М777 американского производства в районе населённого пункта Колесниковка Харьковской области.