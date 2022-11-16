Москва, 16 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Остановка прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» может быть нужна Киеву для оказания давления на НАТО. Об этом 16 ноября сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«Нельзя исключать, что таким образом просто [киевский режим] хочет усилить давление на страны НАТО», — приводит слова Грушко агентство ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Пока возобновление работы нефтепровода не планируется.