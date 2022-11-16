Южно-Сахалинск, , 12:51 — REGNUM На 19 декабря назначены торги на открытом аукционе по продаже 11,66% акций Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Аукцион QuinceMedia

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Всего планируется продать 1 517 671 акцию компании по цене 1 тыс. рублей за каждую. Стартовая стоимость составляет 1 517 671 000 рублей.

Акции «СЭК» пытаются продать уже в третий раз. Предыдущие две попытки были признаны не состоявшимися из-за отсутствия желающих принять участие в аукционе.

Приватизация проводится в связи с распоряжением правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют продать в рамках приватизации участок с нежилым хозяйственным корпусом в Новочебоксарске. Начальная цена лота превысила 12 млн рублей.