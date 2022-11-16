Ставрополь, , 13:48 — REGNUM В Ставропольском крае под суд пойдет Ислам Тамбиев, которого обвиняют в участии в деятельности религиозной организации, планировавшей установить мировое господство радикальной формы ислама и создать единое государство на его основе. В составе группы единомышленников он в течение почти четырех лет принимал участие в сборах этой организации, пока её деятельность не была пресечена сотрудниками ФСБ и МВД.

Экстремист Raimon Ribera

В настоящее время расследованное уголовное дело в отношении Тамбиева передано в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Напомним, обвиняемый был задержан в начале 2021 года в числе семи членов группы религиозных экстремистов, состоявшей из жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья.

Как установлено следствием, Тамбиев с середины 2017 года принимал участие в деятельности экстремистской религиозной организации, которую организовал его знакомый в городе Кисловодске Ставропольского края. Вместе со своими подельниками он регулярно участвовал в собраниях ячейки, обсуждая труды проповедников экстремистского толка, вопросы рекрутирования новых членов в свое объединение и другие вопросы, касающиеся их экстремистских планов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Карачаево-Черкесии были задержаны пять сторонников экстремистской исламистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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