Москва, 16 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Войска ВСУ безуспешно пытались остановить контратаками продвижение войск Вооружённых сил России на донецком направлении. Об этом сегодня, 16 ноября, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Конашенков подчеркнул, что военнослужащие ВСУ были остановлены ударами российской артиллерии и решительными действиями штурмовых групп в районе четырех населенных пунктов в ДНР.

Также, по словам представителя Минобороны России, в результате боев уничтожены более 160 киевскиих боевиков, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно космические силы России сорвали попытки наступления трех ротных групп ВСУ на купянском направлении.

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