Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом Китая Си Цзиньпином в среду, 16 ноября, на полях саммита G20 в Индонезии, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

Встреча лидеров Великобритании и Китая состоится впервые за последние пять лет.

В резиденции премьер-министра Великобритании заявили, что Риши Сунак, пришедший к власти в конце октября, призовёт к «откровенным и конструктивным отношениям» между Лондоном и Пекином.

В последние годы между Великобританией и Китаем нарастает напряженность, от Гонконга до ситуации с правами человека в Синьцзяне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо передал титул председателя G20 премьер-министру Индии Нарендра Моди.

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