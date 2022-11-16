16 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 13:30 — REGNUM Экс-президент США Дональд-Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2024 году несмотря на неудачные для Республиканской партии промежуточные выборы, в результате которых демократы сохранили контроль над Сенатом. За этот многие сторонники Республиканской партии начали винить именно Трмапа, указав, что он разделяет партию и что его скандальная персона приносит больше вреда, чем пользы.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Либералы и демократы, с трудом верящие в удачные для них результаты голосования, а также некоторые консервативные эксперты сошлись во мнении, что Трамп отвлек внимание от и так непопулярного действующего президента Джо Байдена, что принесло республиканцам поражение.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Своими действиями и словами Трамп оттолкнул от себя многих республиканцев. Если он станет кандидатом, демократы выиграют выборы. Ненавистники вернутся с местью. Я голосовал за Трампа дважды, но больше голосовать за него не буду. Его время прошло. Десантис — лучший выбор сейчас и в будущем», — пишет Poorme13.

«Я тоже голосовал за него дважды. Первый раз неохотно, но я не голосовал за Хиллари. Во второй раз я был настроен более позитивно. Мне нравилось направление развития страны. Но теперь, после 6 января и многих других абсолютно детских поступков, я не могу его поддерживать. Я знаю, что есть еще очень много людей, которые всё еще поддерживают Дональда Трампа. Я просто надеюсь, что они скоро прозреют и не дадут Трампу добиться успеха», — отвечает ohiojeff.

«Я также дважды голосовал за него. Сейчас, как никогда, нам нужна победа в 24-м, и я не думаю, что он сможет победить. Если он и извлек какие-то уроки из своего поражения, он этого не показывает. Вместо этого мы получаем всё те же оскорбления и ругань в адрес других членов его собственной партии. Победа над своей партией не равна победе на национальных выборах. Он не может отказаться от своей едкой риторики», — указывает truthserum987.

Дональд Трамп Gage Skidmore

«Я голосовал за Трампа в 2020 году и был счастлив, что сделал это. Теперь я покончил с ним и буду голосовать за кого-то другого. Я готов поспорить, что есть еще много людей, которые думают так же», — рассуждает AllDemsFault.

«Трамп будет баллотироваться и вполне может выиграть номинацию. Разница на этот раз в том, что все знают его программу действий и предложат альтернативные версии и, возможно, несколько хороших уколов в его адрес. На всеобщих выборах он, скорее всего, обречен, и его конкуренты-республиканцы дадут ему это понять. Жаль, что гонка на 2024 год уже началась. Мы живем в эпоху вечных выборов», — подчеркивает burke21.

«Мне нравится политика Трампа, но он должен уйти в сторону. Он не победит, потому что слишком многим он не нравится. Я бы выбрал Десантиса!» — восклицает Scampy1009.

«Республиканцам легко использовать Трампа в качестве козла отпущения. Настоящая проблема — в их руководстве. Партия нуждается в чистке сверху донизу. «Старые» должны уйти, а «новые» должны подняться», — обясняет PizzaZombie.

«Если Дональд Трамп будет баллотироваться, он не победит. Даже неважно, кого выдвинут демократы. (Это будет Байден). Они могут выставить картонный силуэт неизвестного человека и победить Трампа! Я абсолютно обожаю Трампа. Если он получит номинацию, я буду голосовать за него. Но я считаю, что Рон Десантис — наша единственная надежда!» — восклицает jamesgonzalez.

«Проблема не в Трампе. Проблема в отказе элитной однопартийной партии обеспечить безопасность выборов», — уверен EsteeO.

«Я голосовал за Трампа дважды. В первый раз я использовал его, чтобы проголосовать против Хиллари. Во второй раз я использовал его, чтобы проголосовать против Байдена. Я НИКОГДА не голосовал за него на праймериз и не буду голосовать на выборах 2024 года. Нам нужен кандидат, который может победить, и, очевидно, это не Трамп», — категоричен think2011.

Напомним, что ранее сенатор-республиканец Синтия Ламмис заявила, что лидером Республиканской партии США является не Трамп, а губернатор Флориды Рон Десантис. Заявление Ламмис было сделано на фоне того, как новый опрос, проведенный по заказу Club for Growth Action, показал, что Десантис опережает Трампа в двух ключевых штатах — Айове и Нью-Гэмпшире, где традиционно проходят первые два голосования на президентских праймериз.

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