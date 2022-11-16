Москва, , 12:48 — REGNUM Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об отказе от европоцентричного подхода в изучении истории в школах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

«Думаю, уважаемые коллеги, вы согласитесь, что в основе самой концепции всеобщей истории, да и в истории России, по сути, до сих пор доминирует так называемый европоцентричный подход. Пора выправить этот давно возникший перекос», — заявил Кравцов, выступая в Госдуме.

При этом министр согласился с тем, что история Европы весьма интересна и поучительна, однако, по его убеждению, «для наших детей в центре исторического образования, ее несущим стержнем должна стать Россия».

Эти слова парламентарии встретили аплодисментами.

Кравцов в связи с этим сообщил о введении нового курса для старших классов: «Россия — моя история».

Министр также рассказал о новых учебниках, в том числе по истории. Предполагается защитить школьников от псевдоценностей. В ходе экспертиз специалисты особенно внимательно отнесутся к ценностям, смысловым вопросам, заверил он депутатов Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравцов: новый курс истории включает СВО и воссоединение новых территорий