Москва, 16 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об отказе от европоцентричного подхода в изучении истории в школах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«Думаю, уважаемые коллеги, вы согласитесь, что в основе самой концепции всеобщей истории, да и в истории России, по сути, до сих пор доминирует так называемый европоцентричный подход. Пора выправить этот давно возникший перекос», — заявил Кравцов, выступая в Госдуме.

При этом министр согласился с тем, что история Европы весьма интересна и поучительна, однако, по его убеждению, «для наших детей в центре исторического образования, ее несущим стержнем должна стать Россия».

Эти слова парламентарии встретили аплодисментами.

Кравцов в связи с этим сообщил о введении нового курса для старших классов: «Россия — моя история».

Министр также рассказал о новых учебниках, в том числе по истории. Предполагается защитить школьников от псевдоценностей. В ходе экспертиз специалисты особенно внимательно отнесутся к ценностям, смысловым вопросам, заверил он депутатов Госдумы.