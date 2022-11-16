Якутск, , 12:56 — REGNUM Якутия должна в общей сложности более 48,3 млрд рублей. За год суммарный объём долгов республики сократился на 3,3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта министерства финансов РФ.

Долги Alexey Kudenko / Алексей Куденко / RIA Novosti archive

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На 11,6 млрд рублей Якутии были предоставлены государственные гарантии, 30,8 млрд — государственные ценные бумаги, 5,9 млрд рублей — бюджетные кредиты. Задолженности банкам и кредитным организациям у республики нет. Долги муниципалитетов Якутии составляют 4 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей — займы в кредитных организациях.

Год назад государственный долг республики составлял 51,64 млрд рублей. Из этой суммы долг банкам составлял почти 2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с принятым в первом чтении законом о бюджете Якутии, доходы республики в 2023 году ожидаются на уровне 257,6 млрд рублей, расходы — 260,3 млрд. Дефицит в казне, как предполагается, составит 2,7 млрд рублей.