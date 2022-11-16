16 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что бывший американский президент Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Анна Царькова, , 19:21 — REGNUM Бывший американский президент Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом стало известно из соответствующего документа, который опубликовал сайт федеральной избирательной комиссии Штатов.

Хосе Гутьеррес Солана. Клоуны

Так, Трамп будет принимать участие в выборах президента, которые состоятся в 2024 году.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие усомнились в том, что Трампу дадут выиграть выборы. Другие добавили, что от смены президента политика Штатов в отношении РФ вряд ли изменится. Иные также заметили, что кандидат в американские президенты Дональд Трамп не молод, как и нынешний президент США Джо Байден.

«Кто ему даст стать президентом?» — задалась вопросом Елена.

«Трамп, мы за тебя больше не будем голосовать», — иронизирует Evgen.

«Мы разделимся и будем голосовать за обе команды», — шутит Ольга.

«Обманут его, как и в первый [раз], и сейчас, второй раз…» — комментирует Greg.

«И дед Байден не отстаёт, тоже в упряжку. Дом престарелых начал гонку», — отметила Татьяна.

«США пора переименовать в ДПП — дом престарелых президентов», — смеется Vova C.

«Одна марионетка заменит другую… Нам от этого легче не станет», — пишет Валентина Б.

«Извиняй, Трамп, но мы тут будем за Байдена голосовать», — с юмором комментирует G. S.

«И я, и я хочу», — кричал Байден из толпы», — смеется «Zайka!».

«Молодые во власть рвутся!» — иронизирует Gar Zoul.

«Если по трапу поднимается нормально, тогда пусть выдвигает свою кандидатуру», — пошутила Милана Б.

«Русские хакеры тебе в помощь, Дональд», — с сарказмом добавил Алексей.

«Во деды неугомонные, КВН в доме престарелых», — прокомментировала Лариса.

Дональд Трамп Matt Johnson

«Да не будет он президентом. Снова будет Обама! И это, пожалуй, будет последний президент США в её нынешних границах. Политика, она такая…» — отреагировал N. N.

«С Байденом смешней!» — шутит Екатерина.

«От перемены мест суть американская не меняется», — отметила Галина.

«Как там в пословице «из двух зол выбирать нужно меньшее». Честно? Мне по барабану, никогда они все к России большой любви не испытывали», — написала Милана Б.

«Байден, даже если помрет, то все равно будет переизбран на второй срок», — пошутил Andrey T.

«Молодой, подающий надежды политик», — с сарказмом написал о кандидатуре Трампа DRONESBERG.

«Байден всё равно на второй срок пойдёт и победит. Потому что Карфаген должен быть разрушен», — отреагировал «Пряник».

«Уверен, что он пролетит», — прокомментировал Ya Som.

«То есть один клоун сменит другого? Час от часу не легче», — добавила Marrietta.

«А вот накося выкуси! Мы на Госуслугах выберем молодого и перспективного старину Байдена. Нам его модель Америки нравится больше. Пусть разваливается дальше», — с юмором пишет один из участников обсуждения.

«Ну, этот хоть с воздухом не здоровается», — отозвалась о Трампе Nadia L.

«Трамп уже не вызывает восторгов по поводу махинаций на выборах 2020 — он ничего не добился и в промежуточных выборах, демократы совсем обнаглели. А он вместо решений предлагает голосовать «ещё сильнее», — подытожила Svetlana.

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