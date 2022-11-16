Бразилиа, 16 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В День Республики в Бразилии тысячи сторонников действующего президента страны Жаира Болсонару собрались перед казармами в нескольких городах Бразилии, чтобы призвать к военному вмешательству для предотвращения инаугурации избранного главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом пишет агентство EFE.

Жаир Болсонару среди электората

Наиболее крупные митинги прошли перед штаб-квартирой армии в Бразилиа и перед зданием Юго-восточного военного командования в Сан-Паулу, где демонстранты настойчиво требовали от вооруженных сил «спасти Бразилию».

Демонстранты в основном были одеты в футболки национальной сборной Бразилии, несли флаги, а многие несли таблички на португальском или английском языках, утверждающие, что Бразилия «была украдена» на выборах 30 октября.

Акции протеста произошли несмотря на то, что вооруженные силы ранее провели аудит системы голосования и не нашли доказательств мошенничества на выборах. Сам Болсонару разрешил начать переходный процесс, хотя и не стал публично признавать свое поражение на выборах.