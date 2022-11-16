Москва, , 12:42 — REGNUM Новый учебный курс по новейшей истории для девятых классов школ включает специальную военную операцию (СВО) и принятие в состав Российской Федерации новых территорий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в Госдуме.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

«Разработан новый учебный курс для девятых классов «Введение в новейшую историю». Он посвящен переломным событиям XX и начала XXI века, включая, конечно же, и Великую Отечественную войну, а также, обращаю ваше внимание, совсем недавние события: это и специальная военная операция, и принятие в состав России новых регионов», — сказал Кравцов.

Дисциплина «история» является обязательной для изучения.

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