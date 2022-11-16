Москва, , 12:42 — REGNUM По системе военного управления киевского режима и связанным с ней объектам энергетики российские военные нанесли удары высокоточным оружием. Об этом 16 ноября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Российскими Вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления [Киева] и связанным с ней объектам энергетики», ― сказал Конашенков, уточнив, что удар был нанесён 15 ноября.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подчеркнул, что цель удара достигнута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Укрэнерго» заявило о серьёзном повреждении одного из ключевых объектов энергетики на территории бывш. УССР. В национальной энергетической компании отметили, что это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остаётся сложной.

Напомним, удары по энергетической инфраструктуре на территории бывш. УССР наносятся с 10 октября.

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