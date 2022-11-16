Владимир, , 12:41 — REGNUM Главой администрации города Владимира стал Дмитрий Наумов. Его кандидатуру 16 ноября утвердили депутаты городского Совета. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Владимир Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что Дмитрия Наумова ждёт ответственная каждодневная работа, чтобы оправдать надежды жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность руководителя города претендовали четыре кандидата — заместитель председателя Законодательного Собрания региона Роман Кавинов, заместитель директора департамента экономического развития области Андрей Наумов, глава администрации Гороховецкого района Владимирской области Дмитрий Наумов и первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов.

Место мэра стало вакантным после перехода Андрея Шохина на работу в Совет Федерации РФ — он представляет область от исполнительного органа государственной власти региона.