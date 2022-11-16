Владимир, 16 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Главой администрации города Владимира стал Дмитрий Наумов. Его кандидатуру 16 ноября утвердили депутаты городского Совета. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимир

Глава региона отметил, что Дмитрия Наумова ждёт ответственная каждодневная работа, чтобы оправдать надежды жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность руководителя города претендовали четыре кандидата — заместитель председателя Законодательного Собрания региона Роман Кавинов, заместитель директора департамента экономического развития области Андрей Наумов, глава администрации Гороховецкого района Владимирской области Дмитрий Наумов и первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов.

Место мэра стало вакантным после перехода Андрея Шохина на работу в Совет Федерации РФ — он представляет область от исполнительного органа государственной власти региона.