Москва, , 12:40 — REGNUM Российские Воздушно космические силы (ВКС) Вооружённых сил РФ сорвали попытки наступления трех ротных групп ВСУ на купянском направлении. Об этом сегодня, 16 ноября, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Истребитель ВКС России Mil.ru

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Представитель Минобороны РФ уточнил, что на купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трёх ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении трёх населённых пунктов в ЛНР.

Также по словам Конашенкова, уничтожены более 80 военнослужащих киевского режима, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходные артиллерийские установки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили за сутки на николаево-криворожском направлении до 125 боевиков ВСУ.

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