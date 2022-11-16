Флорида, США, 16 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Космическое агентство NASA запустила сверхтяжёлую ракету-носитель SLS. Старт дан в 9:47 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Martian Room Consulting NASA

Ракета выведет в орбитальный беспилотный полёт вокруг Луны новый корабль Orion. Миссия должна продлиться 42 дня. Планируется, что корабль приблизится к спутнику Земли на расстоянии 100 километров.

Отметим, что накануне, 15 ноября, во время заправки ракеты специалисты выявили утечку водорода.