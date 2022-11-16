16 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Москва, , 13:23 — REGNUM В Москве и Подмосковье выпал первый снег. Аномально тёплые ноябрьские выходные сменились по-настоящему зимней погодой.

Утром жители московского региона увидели из своих окон настоящую зиму Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегопад, начавшийся во второй половине дня 15 ноября, продлился до утра следующего дня. Снежный покров на востоке Подмосковья достиг 2-5 сантиметров, на западе 5-8 сантиметров.

Вместе со снегом в Москву и Подмосковье пришла ясная и морозная погода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Придомовые территории и машины в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

След на снегу. Снежный покров на востоке Подмосковья достиг 2-5 сантиметров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лесной массив в Подмосковье полностью окутан снегом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

16 ноября температура опустилась до — 5 градусов, после полудня скорость ветра увеличится до 6 метров в секунду. На дорогах гололедица.

15 ноября, стал первым днем метеорологической зимы в Москве и области Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

16 ноября температура в московском регионе опустилась уже до — 5 градусов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мороз и солнце Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков снежный покров, который уже начал формироваться в регионе, скорее всего сохранится уже до весны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков температура в Москве во второй половине недели снизится до — 8 градусов, ожидаются снежные метели. Высота снежного покрова может достигнуть 10-15 сантиметров, а на юге области до 20 сантиметров.

Первый снег в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Утренняя прогулка с собакой по первому снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Утреннее ясное небо. Уже во второй половине недели синоптики прогнозируют снежные метели Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Синоптики также прогнозируют дальнейшее похолодание Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К концу недели жителей московского региона ждут морозы до — 10 градусов ночью, а днём-4 — 6 градусов.