Москва,
16 ноября 2022, 13:23 — REGNUM В Москве и Подмосковье выпал первый снег. Аномально тёплые ноябрьские выходные сменились по-настоящему зимней погодой.
Утром жители московского региона увидели из своих окон настоящую зиму
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снегопад, начавшийся во второй половине дня 15 ноября, продлился до утра следующего дня. Снежный покров на востоке Подмосковья достиг 2-5 сантиметров, на западе 5-8 сантиметров.
Вместе со снегом в Москву и Подмосковье пришла ясная и морозная погода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Придомовые территории и машины в снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
След на снегу. Снежный покров на востоке Подмосковья достиг 2-5 сантиметров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лесной массив в Подмосковье полностью окутан снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
16 ноября температура опустилась до — 5 градусов, после полудня скорость ветра увеличится до 6 метров в секунду. На дорогах гололедица.
15 ноября, стал первым днем метеорологической зимы в Москве и области
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
16 ноября температура в московском регионе опустилась уже до — 5 градусов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мороз и солнце
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
По прогнозам синоптиков снежный покров, который уже начал формироваться в регионе, скорее всего сохранится уже до весны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
По прогнозам синоптиков температура в Москве во второй половине недели снизится до — 8 градусов, ожидаются снежные метели. Высота снежного покрова может достигнуть 10-15 сантиметров, а на юге области до 20 сантиметров.
Первый снег в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Утренняя прогулка с собакой по первому снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Утреннее ясное небо. Уже во второй половине недели синоптики прогнозируют снежные метели
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Синоптики также прогнозируют дальнейшее похолодание
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
К концу недели жителей московского региона ждут морозы до — 10 градусов ночью, а днём-4 — 6 градусов.