Москва, 16 ноября 2022, 12:40 — REGNUM Семь пунктов управления ВСУ поразили за сутки российские военные в ходе специальной военной операции. Об этом заявил 16 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ», — сказал Конашенков.
Он уточнил, что речь идёт о населенных пунктах Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Садовое, Тягинка, Змиевка Херсонской области, Кирово (ДНР) и Стельмаховка (ЛНР).
Кроме того, поражены 94 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185 районах.
Читайте развитие сюжета: ВС России уничтожили американскую радиолокационную станцию в ЛНР