Москва, 16 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Семь пунктов управления ВСУ поразили за сутки российские военные в ходе специальной военной операции. Об этом 16 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что речь идёт о населенных пунктах Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Садовое, Тягинка, Змиевка Херсонской области, Кирово (ДНР) и Стельмаховка (ЛНР).

Кроме того, поражены 94 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185 районах.