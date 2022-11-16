Москва, , 12:46 — REGNUM Разрушения в жилых квартала Киева, которые демонстрируют представители киевского режима, вызваны падением ракет комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 ноября на брифинге.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что разрушения в Киеве — прямое следствие «падения и самоликвидации выпущенных» ВСУ зенитных ракет. Это ракеты комплексов, которые произведены на территории б. УССР или поставлены из-за рубежа и размещены в черте города.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков заявил также, что 15 ноября российские войска запускали ракеты только по целям на территории б. УССР, все они были поражены.

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