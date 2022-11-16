Москва, 16 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Госдума до конца года примет закон, позволяющий регионам поднимать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«До конца года выйдем на принятие, а дальше до конца года изучить практику — как это скажется», — сказал Володин.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий регионам поднимать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень, то есть сельские школы можно будет передать в подчинение органам государственной власти субъекта РФ. При этом регионы получают не обязанность, а право, то есть возможность поднимать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень.