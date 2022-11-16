Москва, 16 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Российские войска накануне, 15 ноября, запускали ракеты только по целям на территории б. УССР. Все ракеты попали в цели, заявил 16 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

Он подчеркнул, что цели высокоточных ударов находились только на территории б. УССР. От границы с Польшей их отделяло не менее 35 км.

«Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны заявили о непричастности российских военных к падению ракеты на востоке Польши.

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