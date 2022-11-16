Хельсинки, 16 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Многие страны НАТО считают неловкой ситуацию, при которой Турция затягивает ратификацию заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Об этом 16 ноября заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на брифинге.

FinnishGovernment Пекка Хаависто

По его словам, цель состоит в том, чтобы провести трёхстороннюю встречу с Турцией и Швецией.

«Мы не одиноки в этом вопросе. Многие страны НАТО считают ситуацию немного неловкой с точки зрения политики открытых дверей НАТО», — сказал Хаависто.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. На сегодняшний день их не ратифицировали две страны альянса из 30 — Венгрия и Турция.