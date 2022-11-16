Брянск, , 12:34 — REGNUM Уголовное дело по факту покушения на изнасилование несовершеннолетней студентки возбуждено следователями в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

По подозрению в преступлении задержан 19-летний местный житель. Оперативники выясняют обстоятельства нападения, назначен комплекс следственных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В социальных сетях 16 ноября появилась информация о том, что подозреваемый напал с ножом на 16-летнюю знакомую в её квартире. Сообщалось, что девушку госпитализировали с многочисленными ранениями.