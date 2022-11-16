Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга добилась пересмотра приговора сиделке Любови Анисимовой, которая была признана виновной в избиении женщины-ветерана Великой Отечественной войны, но наказана всего лишь штрафом в 50 тыс. рублей, сообщили 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

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Напомним, в ноябре 2021 года Анисимова была приговорена судом к одному году и четырем месяцам ограничения свободы и 50 тыс. рублей штрафа за то, что в феврале 2021 года подняла руку на 99-летнюю лежачую бабушку, блокадницу Ленинграда. Сиделка угрожала убить свою подопечную и нанесла ей не менее семи ударов ладонями и кулаками обеих рук в область головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей. Потерпевшей была причинена физическая боль, а также нравственные страдания и телесные повреждения.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Анисимову виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по иску прокурора Красносельского района в пользу пожилой потерпевшей с осужденной взыскано 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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