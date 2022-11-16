Чебоксары, , 12:26 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» передан в аренду до 1 февраля 2024 года электросетевой комплекс общества в Чебоксарах. Договор заключён с ГУП «Чувашские государственные электрические сети» (ГУП «ЧГЭС»): первые полгода месячная арендная плата составит 2,8 млн рублей, затем подорожает до 3,2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Данные расходы планируется учесть при установлении тарифов, при этом госпредприятие планирует впоследствии выкупить объекты электроснабжения.

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Решения были приняты на собрании кредиторов. Для участия зарегистрировались представители шести организаций, в том числе с правом голоса — пятеро участников с общим размером требований по основному долгу363 472 833,06 рублей (96,77% от совокупного размера требований, включённых в реестр требований кредиторов должника). Наибольшая доля указанных требований приходится на Россельхозбанк — 348 606 110,1 рубля (или 92,81% голосов).

На обсуждение был внесён один вопрос: о проекте договора аренды электросетевых объектов ООО «Коммунальные технологии» с ГУП «ЧГЭС». Речь идёт о передаче в долгосрочную аренду электросетевого комплекса КТ в Чебоксарах до 1 февраля 2024 года. Поясняется, что по электросетям КТ осуществляется электроснабжение социально значимых объектов — многоквартирных домов, социально-культурных учреждений и административных зданий, а также систем инженерно-коммунальной инфраструктуры.

В протоколе собрания со ссылкой на выступление представителям ГУП «ЧГЭС» отмечается, что госпредприятие впоследствии планирует приобрести сети «Коммунальных технологий».

«В случае заключения долгосрочного договора аренды в составе необходимой валовой выручки при установлении тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии расходы на аренду электросетевых объектов ООО «Коммунальные технологии» будут учтены в размере расходов балансодержателя (амортизации налогов) в сумме 33 731 тыс. рублей», — отмечается в документе.

Большинством голосов кредиторы одобрили предложение о передаче электросетей в Чебоксарах в аренду.

Как следует из подписанного договора аренды, с 1 января по 30 июня 2023 года стоимость аренды электросетевых объектов КТ в Чебоксарах составит 2 810 920 рублей (без НДС) в месяц, с 1 июля по 31 января 2023 года месячная арендная плата поднимется до 3 227 580 рублей (без НДС).

Напомним, что в 2022 году в республике создано ГУП «Чувашские государственные электрические сети». Оно преобразовано из муниципальных электрических сетей Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Коммунальные технологии» зарегистрировано 6 ноября 2003 года, октябре 2019 года общество признано банкротом. Компания обеспечивала коммунальными услугами дома и социальные объекты в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде.

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