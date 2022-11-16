Брюссель, 16 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Обсуждение кандидатуры нового генерального секретаря НАТО могут начать послы стран — участниц альянса в феврале 2023 года. Об этом 16 ноября пишет газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По информации издания, Литва хочет предложить кандидатуру своего премьер-министра Ингриды Шимоните. По мнению литовских чиновников, новым генсеком НАТО должна стать женщина из страны, граничащей с Россией. Также кандидатом на должность может стать вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Кроме того, среди неофициальных кандидатов собеседники называются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, председатель правительства Испании Педро Санчес и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напомним, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет этот пост в сентябре 2023 года.