Москва, 16 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Жители Москвы чаще граждан из других регионов России работают удалённо. В гибридном формате трудятся 19%, полностью удаленно — 22%, приводит данные опроса «Мослента» со ссылкой на сервис «Работа. ру».

Александр Погожев ИА REGNUM За работой

Чаще в удалённом формате работают работники IT-сферы (23%), маркетинга, рекламы и СМИ (11%), бухгалтерии (9%), банковской сферы (8%) и управления персоналом (6%).

Работают в офисе или другом рабочем помещении компании 62%. Из тех, кто не работал на «удалёнке», 74% хотели найти работу с дистанционной занятостью. Не желают работать удалённо 17%. Не задумывались о формате работы 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России чаще всего удалённые сотрудники работают в сфере информационных технологий.

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