Париж, , 12:25 — REGNUM Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен отреагировала на произошедший в Польше взрыв, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не можем просить Владимира Зеленского быть объективным», — заявила Марин Ле Пен на съемочной площадке BFM TV, немедленно отреагировав на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о взрыве в Польше.

«Мы должны основываться не на его заявлениях, а на собственной информации», — продолжила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик Марин Ле Пен опасается перспектив мировой войны и хочет провести в Париже «большую мирную конференцию».

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