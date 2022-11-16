Москва, 16 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России подготовило книгу о преступлениях Североатлантического альянса в Афганистане. Об этом 16 ноября сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

На открытии заседания «московского формата» по Афганистану Кабулов рассказал, что МИД России подготовил «Белую книгу», в которой рассказывается о преступлениях военных НАТО.

«Убеждены, что без адекватной реакции мирового сообщества и правоохранительных органов не должны остаться преступления, совершенные натовскими военнослужащими за годы своего присутствия в Афганистане, которые привели к гибели и увечьям тысяч мирных жителей», — рассказал спецпредставитель президента.