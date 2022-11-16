Уфа, , 12:29 — REGNUM Башкирия заняла четвертое место в первом национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России за 2021 год. Об этом 16 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров в своем-телеграм-канале.

Башкирский государственный университет FlankerFF

Он напомнил, что данный рейтинг сформирован по поручению президента России Владимира Путина.

«Это очень высокое достижение. Республика — в топ-5 регионов, в которых происходят качественные изменения в научно-технологической среде и успешно реализуют приоритетные направления развития науки», — сообщил глава региона, отметив, что локомотивом успехов является Евразийский научно-образовательный центр.

Хабиров напомнил, что в Башкирии реализуют крупные федеральные проекты, начинают строить межвузовский кампус, в регионе появился Уфимский университет науки и технологий, работают молодежные лаборатории НОЦ, функционирует передовая инженерная школа.

«Со статистикой не поспоришь — в регионе увеличилась численность научных сотрудников, выросли вложения в научные разработки предприятий, мы стали больше технологий передавать из науки в промышленность. Немаловажно, что мы выделили 200 млн рублей на стажировки и улучшение жилищных условий для наших молодых ученых и преподавателей. Не забыли и про социальную сторону вопроса», — напомнил глава Башкирии.

Глава Башкирии сообщил, что первое место в рейтинге заняла Москва, на второй строчке рейтинга оказался Санкт-Петербург, Томская область расположилась на третьем месте, Татария заняла пятое место.