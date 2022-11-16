Ксаверий де Местр, 16 ноября 2022, 13:21 — REGNUM Демократическая партия США опубликовала официальное заявление в ответ на объявление экс-президента Дональда Трампа о намерении переизбираться в Белый дом в 2024 году, уверяя, что он проиграет.

Трамп
Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дональд Трамп был плохим президентом; именно поэтому он проиграл в 2020 году и именно поэтому он проиграет снова», — сказал председатель национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

«Сегодняшний день — это только начало грязной борьбы республиканцев за звание самого крайнего политика», — предположил Харрисон.

Далее политик напомнил американцам, что Трамп принес Америке худшие показатели занятости со времен Великой депрессии, а также протесты на Капитолийском холме 6 января 2021 года.

Напомним, что 15 ноября Трамп официально объявил о том, что он намерен баллотироваться на пост президента от Республиканской партии в 2024 году.

«Ради того, чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — сказал Трамп, выступая из поместья Мар-а-Лаго перед группой преданных сторонников.

«Я баллотируюсь, потому что считаю, что мир еще не увидел тех высот, которых может достичь эта нация. Мы еще не достигли этой вершины, верите вы в это или нет. На самом деле мы можем пойти очень далеко, но сначала мы должны выбраться из этой канавы», — указал Трамп.

Отметим, что кандидатом от Демократической партии, вероятно, станет действующий президент Джо Байден. На выборах 2020 года борьба между Трампом и Байденом привлекла рекордное количество избирателей во время голосования.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Демократы не единственные, кто говорит, что Дональд снова проиграет. Буквально каждый красный согласен с тем, что он будет продолжать проигрывать и тянуть партию к ее краху», — пишет pwnd-the-reds.

«Ну, Байден будет переизбран, и он будет продолжать называть Камалу «президент Харрис», — отвечает easytosay.

«Я люблю Трампа, но ...... Байден будет переизбран. Республиканцы НЕ могут победить снова. Всё кончено. Мы пытались. Я бы, конечно, проголосовал за него, но он всё равно НЕ победит», — считает easytosay.

Джо Байден
Джо Байден
(сс) jlhervàs

«Большая скидка на обучение для студентов подтолкнула всю молодежь выступить против республиканцев. При этом каждый убежденный демократ вышел на выборы, чтобы показать свою ненависть к Трампу», — указывает mr0.

«В партии демократов точно нет недостатка в ненависти», — отвечает easytosay.

«Я искренне считаю, что Трамп переизбирается только для того, чтобы остановить расследования минюста и ФБР. Я чувствую себя плохо, потому что они преследуют его с 2016 года. Мне нравится Трамп и то, как он разоблачил наше коррумпированное правительство, от минюста до ЦРУ. Я знаю, что мы снова выиграем от его политики, но Трамп — это громоотвод для левых. Это очень прискорбно, но некоторые смотрят и оценивают его по словам, а не по делам», — рассуждает smart•black•female.

«Дональд Трамп получит мой голос», — подчеркивает dailynewsreader.

«Демократы украли выборы 2020 года путем мошенничества, и это, вероятно, произойдет снова», — предупреждает dailynewsreader.

«Национальный комитет Демократической партии — действительно талантливые мошенники. Они могут переплачивать и обманывать своих оппонентов. Можно было бы не проводить выборы, а просто подбросить монетку. Это было бы справедливее», — отмечает lazy.8.

Отметим, что столь ранний старт Трампа может быть направлен на ликвидацию других потенциальных претендентов от Республиканской партии, включая восходящую звезду — губернатора Флориды Рона ДеСантиса и бывшего вице-президента Майка Пенса.

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