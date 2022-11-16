Маскат, , 12:26 — REGNUM Заминированный беспилотник поразил танкер с грузом нефти в непосредственной близости от побережья Омана. Об этом 16 ноября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Нефтяной танкер GTraschuetz

По данным журналистов, инцидент произошёл в полдень, 16 ноября. По другой информации, беспилотник сбросил на танкер несколько бомб.

Информация о разрушениях и пострадавших в результате инцидента не поступала. По данным журналистов, атаку на танкер также зафиксировало командование 5-го флота ВМС США, базирующегося в Персидском заливе.

Предположительно, за атакой могут стоять йеменские повстанцы-хуситы, которые ранее пообещали уничтожать танкеры, перевозящие нефть, нелегально добытую на территории Йемена.