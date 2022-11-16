Новосибирск, , 12:25 — REGNUM В Новосибирске 16 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве дорог к новой ледовой арене задержали главу муниципального учреждения «Метро МиР» Александра Мысика. Об этом со ссылкой на свой источник информации сообщает «Континент Сибирь».

Ледовая арена в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Установлено, что при проведении работ использовались не отвечающие требованиям материалы. Кроме того, грунты в процессе строительства автодорожной призмы недостаточно уплотнены, из-за чего нужно будет заново рассчитать устойчивость откосов насыпей и несущих способностей подпорных стен — дороги пока не могут быть введены в эксплуатацию.

Отметим, ранее было возбуждено уголовное дело по строительству ледовой арены и капитальному строительству прилегающей к ней инфраструктуры.

Муниципальное предприятие «Метро МиР» выступает застройщиком и заказчиком строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог до новой ледовой арены в Новосибирске.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный директор подрядчика строительства ледовой арены в Новосибирске — компании «ЭлинАльфа» — оштрафован на 106 миллионов рублей за то, что не исполнил свои обязательства в установленный контрактом срок.

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Напомним, что заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин уже указывал на неоднократный перенос сроков завершения строительства ледовой арены Новосибирска и ослабление контроля со стороны властей.

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Отметим, стоимость строительства объекта выросла на 1,4 млрд рублей — до 14,4 млрд рублей. Многофункциональную ледовую арену должны были построить в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023.