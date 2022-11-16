В Новосибирске по делу о ледовой арене задержан директор структуры мэрии
Новосибирск, 16 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Новосибирске 16 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве дорог к новой ледовой арене задержали главу муниципального учреждения «Метро МиР» Александра Мысика. Об этом со ссылкой на свой источник информации сообщает «Континент Сибирь».
Установлено, что при проведении работ использовались не отвечающие требованиям материалы. Кроме того, грунты в процессе строительства автодорожной призмы недостаточно уплотнены, из-за чего нужно будет заново рассчитать устойчивость откосов насыпей и несущих способностей подпорных стен — дороги пока не могут быть введены в эксплуатацию.
Отметим, ранее было возбуждено уголовное дело по строительству ледовой арены и капитальному строительству прилегающей к ней инфраструктуры.
Муниципальное предприятие «Метро МиР» выступает застройщиком и заказчиком строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог до новой ледовой арены в Новосибирске.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный директор подрядчика строительства ледовой арены в Новосибирске — компании «ЭлинАльфа» — оштрафован на 106 миллионов рублей за то, что не исполнил свои обязательства в установленный контрактом срок.
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Напомним, что заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин уже указывал на неоднократный перенос сроков завершения строительства ледовой арены Новосибирска и ослабление контроля со стороны властей.
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Отметим, стоимость строительства объекта выросла на 1,4 млрд рублей — до 14,4 млрд рублей. Многофункциональную ледовую арену должны были построить в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023.