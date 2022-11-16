Шаран, Афганистан, 16 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика пакистанские солдаты убили мирного жителя. Источники газеты 8 «Собх» сообщили, что военные открыли огонь по этому человеку у кишлака Мухаг уезда Бармал, недалеко от границы с Пакистаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не сделали никаких заявлений на этот счёт.

Напомним, на днях поступали сообщения о перестрелке между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими солдатами на погранпереходе Спинбулдак, согласно которым были убиты восемь пакистанских солдат и трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пакистанские власти потребовали выдачи нападавшего в Спинбулдаке. Однако Забиулла Муджахид, пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отрицает причастность членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к инциденту. Он заявил, что начато расследование этого дела.

Муджахид добавил, что это нападение было совершено неизвестным вооружённым лицом.