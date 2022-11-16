Москва, 16 ноября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Школьников защитят от псевдоценностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в Госдуме.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«Мы должны и будем защищать наших школьников от псевдоценностей», — заявил Кравцов.

Он обратил внимание на то, что будет изменен порядок формирования федерального перечня учебников.

«В ходе экспертиз специалисты особенно внимательно отнесутся к ценностям, смысловым вопросам. Здесь абсолютно неприемлемы разрушительные для нашего многонационального общества вещи, такие как расизм, отрицание значимости семьи и другие», — отметил министр.